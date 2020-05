Fairtrade Österreich rechnet mit Umsatzplus

Die Folgen der Corona-Pandemie für Bauern in Afrika, Lateinamerika und Asien ist derzeit noch nicht abschätzbar. In den meisten Anbauländern der Fairtrade-Produkte war die Gesundheitsversorgung und Wirtschaft vor der Coronakrise bereits fragil. Die Landwirte litten in den vergangenen Jahren unter niedrigen Erzeugerpreisen für Kaffee und Kakao. Auch kann via Fairtrade oftmals nicht die komplette Ernte verkauft werden. Bei Kakao wird im Schnitt 50 Prozent der zertifizierten Ware dann auch mit dem Fairtrade-Siegel abgesetzt werden, bei Kaffee liegt der Wert nur bei 30 Prozent. Um den Anteil zu steigern, müsse man mehr verkaufen, so der Fairtrade-Österreich-Chef. Wachstumsmöglichkeiten für fair gehandelte Waren gebe es in vielen Ländern weltweit.