Fair Trade: "Geiz ist nicht mehr geil"

Verkaufsschlager bleiben aber Bananen und Kaffee. Bereits jede fünfte Banane in Österreich trägt demnach das Fair-Trade-Siegel. Im Vorjahr wurden 12.600 Tonnen im Wert von 25,1 Millionen Euro in Österreich verkauft. Fair Trade verspricht, in den Produzentenländern soziale, ökologische und ökonomische Standards einzuhalten.

Kirner gesteht aber ein, dass nicht jeder Arbeitsschritt zu hundert Prozent kontrolliert werden kann. "Bei neun Millionen Bauern, die für uns produzieren, kann keiner garantieren, dass nichts passiert."

Die Bauern in Afrika, Asien und Lateinamerika bekommen von Fair Trade eine Prämie bezahlt. 2011 sind allein über Österreich 22 Millionen Dollar an die Produzenten geflossen – 19 Prozent mehr als 2010. Die Gelder werden in medizinische Versorgung, Bildung oder soziale Einrichtungen investiert. Ein Viertel der Prämie fließt in Qualitätsverbesserungen, etwa bessere Pflanzen oder Maschinen. Kirner: "Damit steigt der Ertrag pro Hektar, das ist der effektivste Hebel."