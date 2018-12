Fahrverbote: Wie ein Urteil dem Diesel Saures gibt

Für die Autoindustrie, allen voran jene aus Deutschland, und Diesel-Fahrzeugbesitzer bedeutet das Urteil weitere Verunsicherung. Der Dieselanteil an den Neuzulassungen wird erneut sinken (auch in Österreich, wo die Politik Fahrverbote aus Rücksicht auf den Wähler scheut und die Luftverschmutzung nicht so stark ist); das bisherige Versprechen, mit der jüngsten Motorengeneration Euro-6 sei man auf der sicheren Seite, ist somit hinfällig.

Doch was sind die Alternativen? Der SUV-Boom hält ungebrochen an, für diese Klasse sowie Vielfahrer bleibt der Diesel – trotz des derzeit selben Preisniveaus an den Zapfsäulen wie Benzin – die Nummer eins. Alternative Antriebe sind im Kommen, doch ihr Anteil ist überschaubar. Solange die Probleme bei Reichweite und Infrastruktur (Lademöglichkeiten) nicht gelöst sind und die Preise der Autos nicht deutlich sinken, wird sich daran nichts ändern.

Für Deutschlands Autobranche bleibt die Lage herausfordernd. Der Umstieg auf Entwicklung und Produktion von Elektroautos erfordert enorme Investitionen. Und die Politik muss im Spannungsfeld zwischen Industrie, Autofahrern und Umweltschützern die richtige Balance finden.