Fachkräftezentrum: So will Wien gegen den Personalmangel vorgehen

Prinzipiell sendet der Wiener Arbeitsmarkt laut Stadt positive Signale. 2023 waren im Jahresdurchschnitt rund 915.000 Personen in der Bundeshauptstadt unselbstständig beschäftigt. Das waren 1,9 Prozent mehr als 2022. Im vergangenen Jahr ist sich laut Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) auch zumindest ein kleines Plus in Sachen Bruttowertschöpfung ausgegangen.

Für 2024 wird für Wien ein Wirtschaftswachstum von 1,3 Prozent erwartet. Die Wiener Wirtschaft soll damit heuer laut den heute präsentierten Prognosen schneller wachsen als jene im gesamten Land.

Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer steigt

Zugleich ist der Abschwung aber auch am Arbeitsmarkt angekommen, wie Wirtschafts- und Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) erläuterte. Wien habe sich gut gehalten, versicherte er. Jedoch: Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer steigt. Die Arbeitslosigkeit in Wien lag zuletzt auch über Vergleichswerten von 2019. Während die Arbeitslosigkeit bei den über 50-Jährigen aktuell sinkt, ist vor allem in der Gruppe der 15- bis 24-Jährigen ein Anstieg zu verzeichnen.

Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl beklagte, dass die Weiterbildung in den Betrieben zuletzt zurückgegangen ist. Beschäftigte sollten jedoch auch im Unternehmen die Chance erhalten, sich fortzubilden. Dies würde mithelfen, den Fachkräftemangel zu reduzieren, zeigte sie sich überzeugt.