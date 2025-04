FACC-Chef: "Wir beobachten das Militärgeschäft sehr genau"

Wenn es zu den Zöllen kommt, sehen unsere Verträge vor, dass die Einfuhrzölle von den Kunden getragen werden müssen. Wir wissen, dass unsere Kunden intensive Gespräche mit den US-Behörden führen. Die US-Luftfahrtindustrie exportiert 80 Prozent der hergestellten Güter. Es ist für die USA auch ein Exportnachteil, weil es teurer wird.

Dass Kunden zu anderen Zulieferern wechseln, befürchten Sie nicht?

Die Branche hat gegenseitig eine hohe Abhängigkeit. Es gibt US-Technologien, die in europäischen Flugzeugen fliegen und umgekehrt. Bei bestehenden Produkten ist es sehr schwierig, die Wertschöpfung kurzfristig in die jeweiligen Länder zu bringen. Jedes System hat eine Zulassung. Daran hängt auch die Zulassung des Flugzeugs. Zu sagen, wir switchen, ist sehr schwierig.

Wie hoch ist Ihr Exportanteil in die USA?

Er liegt in Nordamerika bei rund 30 Prozent. Da ist auch Kanada dabei.

Sie überlegen den Ausbau der Produktion in den USA, auch weil Sie im Lufttaxi- und Drohnengeschäft mit Wachstum rechnen.

Unser größter Kunde in dem Bereich ist das US-Unternehmen Archer. Wir bauen wichtige Komponenten vom Tragflügel bis zum gesamten Rumpf und auch die Innenausstattung. Die Komponenten kommen derzeit alle aus den Werken in Österreich. Wenn sich die Stückzahlen erhöhen, überlegen wir ein Werk in den USA zu errichten.