FACC setzt Steigflug fort, hadert mit Kosten in Österreich

Heimische Industriebetriebe im Aufwand sind derzeit nicht leicht zu finden. Bei FACC ist das aber nicht nur sprichwörtlich der Fall. Der Flugzeugzulieferer setzte im Sog des nach der Corona-Pandemie wiedererwachten Luftfahrtbooms seinen Steigflug im vergangenen Jahr in hohem Tempo fort.

Das Innviertler Unternehmen steigerte seinen Umsatz um 20 Prozent auf 884,5 Mio. Euro , nachdem er bereits im Vorjahr um fast ein Viertel gewachsen war. Auch das operative Ergebnis legte deutlich von 17,5 Mio. Euro im Jahr 2023 auf 28,3 Mio. Euro im vergangenen Jahr zu. Unzufrieden ist man mit der Marge, die lediglich 3,2 Prozent betrug, wie es bei der Präsentation der Zahlen am Dienstag in Wien hieß. Die Auftragsbücher sind mit einem Volumen von fast 5,5 Mrd. Euro prall gefüllt.

Kosten belasten

Mit den hohen Kosten für Personal und Energie am Standort Österreich hadert aber auch FACC. Ein 2024 gestartetes Kostensenkungsprogramm wird gerade umgesetzt. Die Standortkosten seien in den vergangenen Jahren explodiert, sagte FACC-Chef Robert Machtlinger, dessen Vertrag vor kurzem bis 2030 verlängert wurde. Lohnsteigerungen von 30 Prozent in 5 Jahren könne man nicht wegkompensieren. Auch bei weitem nicht alles könne von den Kunden zurückgeholt werden.

Wo man die in den nächsten Jahren anfallenden notwendigen Investitionen von 200 bis 300 Mio. Euro tätige, werde man sich deshalb genau überlegen, sagte der FACC-Chef.

Produktion in Kroatien wird ausgebaut

Auch eine Verlagerung von Teilen der Produktion ins kroatische Werk in Jakovlje ist angedacht. Dort soll der Mitarbeiterstand in den nächsten beiden Jahren von 500 auf 800 steigen, wie Machtlinger sagte. Aber auch hierzulande soll es leichte Zuwächse beim Personal geben. Im vergangenen Jahr nahm FACC weltweit knapp 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf.