EZB-Zinsen: Tiefer geht es nimmer

Mit der neuerlichen Leitzinssenkung auf 0,05 Prozent hat es die Europäische Zentralbank geschafft, alle Beobachter zu verblüffen. Ob die Wirkung positiv sein wird, ist aber fraglich. Auf den ersten Blick sieht das stark nach einer Panikreaktion angesichts der bedrohlich tief gesunkenen Inflationsrate aus. Denn die bisherigen Zinssenkungen der EZB hatten am Verlauf der Preiskurve in Richtung Deflation aber auch gar nichts verändert. Das Problem ist, dass die Konjunktur in Europa am Boden liegt. Das neue Rekordtief wird daran wenig ändern: „An den Zinsen liegt es nicht mehr, dass die Wirtschaft nicht in Gang kommt“, sagt Raiffeisen-Analyst Valentin Hofstätter.

Das letzte, was die Eurozone in dieser prekären Lage aber brauchen kann ist, dass die EZB ein Signal der Hilfslosigkeit aussendet. Draghis Erklärung wird deshalb wichtig sein. Offenbar ist die EZB noch nicht so weit, Kreditbündel aufkaufen zu können und der Erwerb von Staatsanleihen (Quantitative Easing) wäre politisch heftig umstritten. Bleibt nur eine weitere Zinssenkung. Im Moment sieht es aus, als wären die Notenbanker mit ihrem Latein fast am Ende.