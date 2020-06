EZB vor historischer Zinssenkung

Christine Lagarde, die frühere französische Finanzministerin und jetzige Chefin des Internationalen Währungsfonds, hat ihr Rezept schon parat: Die Europäische Zentralbank ( EZB) soll die Leitzinsen nicht senken, dafür aber wieder Anleihen von angeschlagenen Staaten kaufen. " Deutschland braucht keine Zinssenkung der EZB, aber Italien und Spanien. Man kann mit diesem geldpolitischen Instrument aber nicht differenzieren. Hingegen kann das Wertpapieraufkaufprogramm viel selektiver und vernünftiger eingesetzt werden."

Tatsächlich werden das EZB-Direktorium unter Mario Draghi und die Chefs der Euro-Notenbanken bei ihrer Sitzung heute, Donnerstag, voraussichtlich genau das Gegenteil von dem tun, was Lagarde fordert. Die EZB wird, glaubt die überwiegende Mehrheit der Ökonomen, den ohnehin historisch tiefen Leitzins von 1,0 Prozent weiter absenken – auf 0,75 Prozent. Zu diesem Zinssatz können sich Banken bei der EZB Geld ausborgen.

Mit den Kreditzinsen sinken üblicherweise auch die Sparzinsen. Dieser Mechanismus, Bankkunden nur zu gut bekannt, wird auch am Donnerstag in Gang gesetzt. Aktuell erhalten Banken für Gelder, die sie über Nacht bei der EZB parken, eine Verzinsung von 0,25 Prozent. Dieser Satz könnte auf 0,1 oder 0,0 Prozent gesenkt werden. Möglich ist auch, dass er sogar in den Negativbereich gedrückt wird. Banken müssten dann noch was drauflegen, wenn sie Geld sicher bei der EZB zwischenparken.