EZB warnt vor Risiken durch Kryptowährungen

Die Europäische Zentralbank (EZB) warnt vor den Risiken von Stablecoins für europäische Banken und das Finanzsystem. Die an eine stabile Währung, meist den US-Dollar, gekoppelten Kryptowährungen könnten im Falle eines Vertrauensverlusts und Notverkäufen bei hinterlegten Vermögenswerten die Stabilität der Finanzmärkte gefährden , warnen die Zentralbanker.

Ein starkes Wachstum der Stablecoins könnte auch dazu führen, dass Einlagen von traditionellen Banken abgezogen werden, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Bericht zur Finanzstabilität .

240 Milliarden Euro Marktkapitalisierung

Mittlerweile haben Stablecoins eine Marktkapitalisierung von 280 Mrd. US-Dollar (rund 240 Mrd. Euro) erreicht. Genutzt werden sie hauptsächlich im Krypto-Handel, etwa zum Parken von Kryptoinvestments. Anleger können damit beispielsweise Steuern umgehen, die bei einem Rücktausch in traditionelle Währungen anfallen würden.

Durch ihre Bindung an traditionelle Vermögenswerte unterliegen sie auch nicht so hohen Kursschwankungen wie andere Kryptowährungen. Großes Potenzial wird den Stablecoins auch im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zugeschrieben. 80 Prozent aller Transaktionen in Kryptowährungsbörsen stehen laut der EZB mit Stablecoins im Zusammenhang.

Notverkäufe

Abgesichert sind die Stablecoins mit traditioinellen Finanzinstrumenten, etwa in US-Staatsanleihen. Dominiert wird der Sektor von Tether (USDT) und dem vom US-Unternehmen Circle emittierten USD Coin (USDC), die gemeinsam fast 90 Prozent Marktanteil halten und zu den größten Inhabern solcher Anleihen zählen. Die Vermögensreserven seien mit den 20 größten Geldmarktfonds vergleichbar, heißt es in dem EZB-Bericht.

Entkoppelt sich der Wert der Stablecoins vom Referenzwert, könnte das einen Vertrauensverlust und Notverkäufen führen, warnt die EZB. Dies könnte die Funktionsweise der Märkte für US-Staatsanleihen massiv beeinträchtigen. Auswirkungen könnte dies auch auf die Eurozone haben, wenn etwa europäische Emittenten involviert sind und nicht genügend Reserven zum Rückkauf der Stablecoins vorhanden seien.