EZB: Draghis "großer Wurf" blieb aus

Der Leitzins im Euroraum bleibt – wie erwartet – auf dem Rekordtief von 0,75 Prozent. Für die Banken ist Geld in Europa derzeit so günstig wie nie seit der Euro-Einführung 1999.

Auch die Notenbanker in den USA und England verkündeten vor der EZB-Sitzung, bei den Zinsen vorerst keine weiteren Schritte setzen zu wollen. Die Fed bestätigte den Leitzins in einer Spanne zwischen null und 0,25 – sie will ihn bis 2014 in diesem Bereich halten. Auch die Bank of England genehmigt sich eine geldpolitische Verschnaufpause: Der Leitzins bleibt bei 0,5 Prozent. Trotz der Rezession in Großbritannien weitet die Bank of England ihre Konjunkturhilfen nicht aus: Das Volumen der Staatsanleihenkäufe, das erst im Juli um 50 Milliarden Pfund ausgedehnt wurde, wird nicht weiter erhöht.