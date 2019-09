EZB: Deutsche Draghi-Kritikerin wirft frühzeitig das Handtuch

Nirgendwo wird mit Mario Draghi, dem Chef der Europäischen Zentralbank ( EZB), so hart ins Gericht gegangen wie in Deutschland. Das Massenblatt Bild hatte den Italiener zuletzt gar in einer Bildmontage als „Graf Draghila“ verhöhnt, der „Konten leer saugt“.

Nun wirft zum vierten Mal (nach Axel Weber, Jürgen Stark und Jörg Asmussen) ein deutsches EZB-Direktoriumsmitglied überraschend das Handtuch: Sabine Lautenschläger (55) tritt am 31. Oktober ab, mehr als zwei Jahre vor Ende ihrer Periode und just einen Tag, bevor Draghi-Nachfolgerin Christine Lagarde den Chefsessel besetzt. Sie nannte kein Motiv, in internen Mails schrieb Lautenschläger vom „in dieser Situation besten Vorgehen“. Der Schritt wird als Kritik an Draghis allzu lockerer Geldpolitik gedeutet.