EZB-Chef deutet Kompromiss für Athen an

Die EZB hat dem griechischen Staat verboten, mehr als 15 Milliarden Euro an Kurzfristkrediten aufzunehmen. Diese Schwelle werde nicht aufgehoben, bevor es einen Deal mit der griechischen Regierung gebe, sagte Draghi. Selbst dann gebe es keinen Automatismus, aber man werde es erwägen.

Was passieren würde, wenn Griechenland am Freitag die anstehende Zahlung an den IWF nicht leistet, wollte Draghi nicht beantworten: "Wir werden sehen." Er wies aber darauf hin, dass ein IWF-Mitgliedsland in den 1970ern bereits einmal seine Zahlungen gebündelt am Ende des Monats überwiesen habe. Das könnte Athen noch einige Wochen mehr Zeit verschaffen.

Wenn Griechenland seine Schulden nicht mehr bedient, müsste die EZB eine Neubewertung der Qualität von griechischen Staatsanleihen vornehmen, die von den Banken bei der EZB als Sicherheit hinterlegt werden, und womöglich höhere Abschläge einkalkulieren. Zu diesem "Was wäre, wenn" wollte sich Draghi aber keine Aussagen entlocken lassen.