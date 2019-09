EZB berät über nächste Zinssenkung

Die Währungshüter der Europäischen Zentralbank ( EZB) beraten an diesem Vormittag in Frankfurt über eine Zinssenkung und weitere Hilfen für die schwächelnde Konjunktur im Euro-Raum. Volkswirte erwarten, dass die Währungshüter um ihren scheidenden Notenbankchef Mario Draghi ein ganzes Bündel an Maßnahmen beschließen werden.

Strafzinsen

Sie gehen davon aus, dass der Einlagensatz noch tiefer in den negativen Bereich gesenkt wird. Er liegt bereits bei minus 0,4 Prozent. Negative Sätze bedeuten Strafzinsen für Geldhäuser, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder parken. Denn sie sollen diese nicht bei der Zentralbank horten, sondern als Kredite an die Wirtschaft weiterreichen.