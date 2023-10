Münzer Bioindustrie-Chef ist Unternehmer des Jahres

Am Freitag vergab die Prüfungs- und Beratungsorganisation EY zum 18. Mal den Entrepreneur Of The Year Award in Österreich. In vier Kategorien und der Zusatzkategorie „Start-ups“ zeichnete eine Fachjury heimische Unternehmen aus. Zu den Beurteilungskriterien zählen Wachstum, Zukunftspotenzial, Innovation, Mitarbeiterführung und gesellschaftliche Verantwortung.

➤ Mehr lesen: Münzer Bioindustrie GmbH setzt internationalen Expansionskurs fort

Ewald-Marco Münzer von Münzer Bioindustrie gewinnt in der Kategorie „Nachhaltigkeit & Greentech“. Er wird Österreich außerdem beim weltweiten EY Entrepreneur Of The Year Award 2024 in Monaco vertreten, wo nationale Gewinner aus mehr als 60 Staaten aufeinandertreffen.

Münzers Familienunternehmen ist in der Abfallentsorgung tätig. Außerdem sammelt und verwertet es Altspeisefett für die Biodieselproduktion. An seinen Standorten in Schwellenländern wie Kenia, Indien und Bangladesch setzt sich Münzer für hohe Arbeitsstandards nach österreichischem und EU-Vorbild ein.