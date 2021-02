„Habe die Fassade mit aufgebaut“

Bekommen wir Jan Marsalek jemals wieder zu Gesicht?

Wissen Sie, also rein gefühlsmäßig würde ich sagen: absolut. Weil so, wie ich den Jan kennengelernt habe, war er sehr versessen auf Kommunikation. Wenn Sie so wollen, ist das seine Schwäche. Wo er auch immer ist – ich vermute, nicht in Russland –, wird er versuchen, solche Systeme auch wieder aufzubauen.

Was haben Sie bei Wirecard verdient und was haben Sie verloren?

Also, wenn man sich jetzt mal mein Gehalt ansieht: ich habe nicht so viel verdient, wie man sich gedacht hat. Die Wirecard galt in München nicht als Top-Zahler. Verloren habe ich meine Unschuld. Ich glaube, dass die Wirecard nicht alleine ist in dieser Darstellung. Ich glaube, dass es in der Finanzdienstleistungswelt vielleicht viele oder einige Unternehmen gibt, die so was wie eine Hidden Agenda haben und die damit auch durchkommen.