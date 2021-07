Ex-Topmanager Middelhoff: Hilfskraft in Behindertenwerkstatt

Die danach folgende Haft in der Justizvollzugsanstalt Essen nahm den Manager sichtlich mit. Die Justiz sah in den ersten Haftwochen sogar Selbstmordgefahr. Nach Angaben seiner Anwälte erkrankte der Manager in dieser Zeit an einer Autoimmun-Krankheit, die ihn heute noch quält. Die Anwälte zweifeln deshalb sogar an seiner Haftfähigkeit.

Middelhoff soll nach Angaben Fromms seine Haft am 6. Mai antreten, wenn die Einwendungen seiner Anwälte nicht zu einem Aufschub in letzter Minute führen. Im günstigsten Fall - bei Anwendung der Halbstrafenregelung - wird Middelhoff nach Angaben aus Justizkreisen unter Anrechnung der Untersuchungshaft noch gut ein Jahr Haft verbüßen müssen.