Ex-SPÖ-Kanzler Gusenbauer zieht sich aus Signa Development zurück

Dieser Schritt ist schon lange erwartet worden, jetzt ist es fix: "Mit heutigem Tag hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats der SIGNA Prime Selection AG, Dr. Alfred Gusenbauer, angekündigt, für den ehestmöglichen Zeitpunkt nach der avisierten Gläubigerversammlung am 18. März 2024 eine Hauptversammlung einzuberufen. Am Ende dieser wird er aus dem Aufsichtsrat ausscheiden und nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stehen. Der Vorstand wurde über diese Entscheidung informiert und gebeten, die erforderlichen Vorbereitungen zu treffen. Das wird in einer Aussendung berichtet.

„Mit der Gläubigerversammlung tritt die Signa Prime in eine neue Phase ihrer Entwicklung. Dieser Neuanfang benötigt auch eine Neuaufstellung der Organe, um mit neuem Vertrauen in die Zukunft gehen zu können. Ich bedanke mich beim gesamten Team für die auch in schwierigen Zeiten stets vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche der Signa Prime alles Gute“, erklärt Alfred Gusenbauer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SIGNA Prime Selection AG.