Ex-Meinl-Bank: Eine Schlappe für die FMA

Zwei Mitglieder des mit der Causa befassten 6. OGH-Senats hatten zuvor Befangenheitsanzeigen erstattet. Ein Richter hatte selbst MEL-Zertifikate gezeichnet, Geld verloren und sich über einen Prozessfinanzierer 2017 verglichen. Nicht befangen, lautete der Beschluss des Gerichts. Eine Richterin allerdings, deren Eltern MEL-Papiere erwarben und die nach dem Wertverfall ebenfalls einen Prozessfinanzierer engagierten, wurde als befangen abgelehnt, da der Rechtsstreit mit der Bank noch nicht abgeschlossen sei.

Wäre die FMA bei der Bestellung der Abwickler nicht so rigoros vorgegangen, hätten die Eigentümer rund um Julius Meinl V. höchstwahrscheinlich noch Geld zugeschossen, war damals aus der Bank zu hören. Aber warum solle man kulant sein, wenn die FMA fremde Leute in die Bank setze, wurde nicht ganz ohne Emotionen argumentiert.

Der Konzessionsentzug der EZB war zwar sofort rechtswirksam, ist aber noch nicht rechtskräftig. Die Bank hat dagegen vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg berufen, das Verfahren wird vermutlich Jahre dauern. Doch der Bank nützen alle höchstgerichtlichen Entscheidungen mittlerweile ohnehin nichts mehr. Das Institut ist bereits so gut wie abgewickelt. Alle wesentlichen Assets sind aufgelöst, es geht nur noch um Details. In spätestens zwei bis drei Jahren wird die Bank endgültig Geschichte sein.