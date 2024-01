Altkanzler Kurz und Ex-Kabinettschef Bonelli als Geschäftspartner

Kurz ist dem Bericht zufolge bereits an mehreren Unternehmen beteiligt. Demnach gehört dem Ex-ÖVP-Chef gemeinsam mit C-Quadrat-Gründer Alexander Schütz die AS2K BeteiligungsgmbH, die wiederum Anteile am Pflegedienst HeldYn besitzt. Wenige Anteile hält Kurz am Grazer KI-Unternehmen medaia sowie am israelischen Cybersecurity-Start-up Dream Security.

Derzeit stehen Kurz und Bonelli wegen des Vorwurfs der Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss vor Gericht. Die Angeklagten bestreiten die Anschuldigungen.