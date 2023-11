Ex-Fußballerin Schnaderbeck: "Geldanlage nicht nur Männern überlassen"

Die Welt der Finanzen ist in Österreich immer noch Männersache. Frauen sind am Thema Geldanlage weniger interessiert, fühlen sich auch weniger kompetent und meiden daher riskante Investments. Dies sind die Kernaussagen einer im Auftrag der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft (KAG) durchgeführten Studie von marketmind. Demnach sehen Frauen ihr Interesse an Geldanlagen auf einer Skala von 1-5 bei 2,8, während Männer hier im Durchschnitt bei 2,4 liegen. Bei der Einschätzung des eigenen Wissens zum Thema „Aktien, Anleihen und Fonds“ sehen sich Frauen im Durchschnitt bei 3,7, Männer hingegen bei 3,1.

Testet man das Finanzwissen ab, wissen Frauen auch tatsächlich weniger gut Bescheid. Speziell wenn es um die Bewertung von Risiken von Wertpapieren geht, klaffen die Kenntnisse deutlich auseinander: Bei der Frage, ob eine Anlage in Aktien eines einzelnen Unternehmens weniger riskant ist als die Anlage in einen Fonds mit Aktien ähnlicher Unternehmen, sind es nur 53,5 Prozent der Frauen die hier „nicht zustimmen“, bei den Männern sind es 73,2 Prozent.

Durch ihr defensives Verhalten in Sachen Geldanlage würden Frauen viele Chancen liegenlassen, die Männer sehr wohl zu nutzen wüssten, meint Hannes Cizek, CEO der Raiffeisen KAG. Die KAG will daher Frauen in Sachen Geldanlage gezielter ansprechen. "Wir wollen Frauen motivieren, sich mehr in die Kapitalmärkte reinzutrauen", so Cizek.

➤ Mehr dazu: Geldanlage: Sieben Fragen und Antworten zu ETFs