Ewald Nowotny: Von spannenden Krisen und Liebe zum Bargeld

Wenn Sie jetzt künftig mehr Privatleben haben: Werden Sie ihre Enkerl am Weltspartag zur Bank begleiten?

Vielleicht nicht begleiten, aber ermutigen. Der Spargedanke ist wichtig. Alle drei Enkerl haben Sparschweine.

Wichtiges Sparen – auch ohne Zinsen?

Ungeachtet der Zinsen ist Sparen immer wichtig. Für die Wechselfälle des Lebens.

Aber nicht für die Vorsorge, oder?

Vorsorge kann und muss auf vielfache Weise betrieben werden. Ich verstehe, wenn Menschen Angst vor dem Aktienmarkt haben. Aber auf lange Sicht haben sich Unternehmensbeteiligungen immer als sinnvoll erwiesen. Fonds mit breiter Streuung sind auch für breitere Schichten als längerfristige Anlage geeignet. Tatsache ist aber, dass 30 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher überhaupt keine Ersparnisse haben, weil sie nichts auf die Seite legen können.

Vor genau elf Jahren sind Sie an die Spitze der Notenbank gekommen. Zwei Wochen später stand mit der Pleite der US-Bank Lehman Brothers die Finanzwelt in Flammen. Haben Sie damals Ihre Entscheidung, Notenbank-Gouverneur zu werden, verflucht?

Das war eine Herausforderung, das waren spannende Zeiten. Der Geldmarkt, der Blutkreislauf, war damals ausgetrocknet. Da gab es mehrmals am Tag, auch nachts, Telefonate mit Notenbanken und der EZB. Aber man hatte aus den Fehlern der Krise in den 30er-Jahren gelernt. Damals war man gegen eine Ausweitung der Geldmenge, diesmal war man dafür. Ohne das hätte es wirklich die Gefahr einen Zusammenbruchs des Finanzsystem gegeben.

Damals und auch jetzt hat man den Eindruck, die US-Notenbank Fed ist immer schneller als die EZB. Stimmt der Eindruck?

Unmittelbar nach Lehman hat die EZB genug getan. Dann hat sie aber gebremst, also weniger getan als die Fed. Im Rückblick hat sie zu früh gebremst. Die Fed hat den Vorteil: ein Land, eine Währung, ein Finanzminister. Bei uns dauert es oft länger.

Demnächst wird es auch an der Spitze der EZB eine Änderung geben. Christine Lagarde wird Mario Draghi ablösen. Wird sich dadurch etwas ändern?

Notenbanken sollten auf Kontinuität achten. Ich erwarte keine abrupten Änderungen der Geldpolitik der EZB. In Bezug auf das Stabilitätsziel ist eine Bandbreite von ein bis drei Prozent aus meiner Sicht ein gewisser Realismus. Und man kann flexibler die Instrumente der Geldpolitik einsetzen. Eine neue Führung ist ein guter Zeitpunkt für solche Diskussionen.

Werden Sie sich jetzt ganz in die Pension zurückziehen?

Nein, ich werde zu meiner alten Liebe, der Integration in Europa, zurückkehren. Ich übernehme die Präsidentschaft der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik. Und nicht dieses, aber nächstes Semester kehre ich auch an die Wirtschaftsuniversität zurück.

Aber nicht als Vizerektor, wie schon früher?

Nein, als schlichter Dozent.

Aber mehr Privatleben wird doch bleiben, oder?

Da habe ich meiner Frau Besserung versprochen.

Was ist Ihr liebstes Hobby?

Meine Bibliothek. Die ist in den vergangenen Jahren in entsetzliche Unordnung geraten. Da ist viel zu tun.

Ist die so groß?

Eher groß, aus der Sicht meiner Frau zu groß.

Haben Sie sich auch Reisen vorgenommen?

Heuer wird sich das nicht mehr ausgehen. Meine Frau und ich sind sehr am Erbe der Römer interessiert. In Italien haben wir schon viel gesehen, jetzt wollen wir in Tunesien schauen. Da soll es viele interessante Dinge geben.

Wenn Sie die Nationalbank jetzt verlassen – was werden Sie am meisten vermissen?

Ich habe das Arbeiten im internationalen Bereich immer als bereichernd empfunden.

Sie meinen, im Machtzirkel, im Zentrum der Macht zu sein?

Naja, das klingt jetzt so hochtrabend. Die EZB ist eine sehr wichtige Institution in Europa und für mich als Gouverneur der OeNB war es ein Privileg und befriedigend, wenn man mitwirken kann, die Krise zu meistern. Und da sind viele Freundschaften entstanden. Der frühere EZB-Chef Jean-Claude Trichet hat zu jedem ausscheidenden Notenbanker immer gesagt: Du bleibst immer im Klub.