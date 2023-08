Evergreen Mini-Autorennen: Carrera wird 60 Jahre alt

Auch die Autos vom Chef fliegen aus der Kurve. "Ich bin nicht so gut, aber ich weiß, wie es geht", sagt Stefan Krings. Der Mann hat aus Sicht vieler Kinder und Motorsportfans praktisch einen Traumjob. Er leitet Carrera. Seit nunmehr 60 Jahren rasen die Miniaturausgaben echter Rennwagen und anderer Autotypen über schienengebundene Bahnen mit schleuderträchtigen Kurven, vom Magneten an der Unterseite der Fahrzeuge in der Spur gehalten - oder fliehkraftbedingt eben auch nicht.

Der Name sei zum Synonym für Autorennbahnen weltweit geworden, sagt der 54 Jahre alte Firmenchef. "Jeder kennt Carrera", glaubt er. In Deutschland habe das Unternehmen, das im bayerischen Fürth seine Wurzeln hat und nun in Puch bei Salzburg sitzt, inzwischen statistisch jeden der 40 Millionen Haushalte mit einer Bahn versorgt. Voriges Jahr wurde laut Firmen-Compass mit 104 Mitarbeitern ein Umsatz in der Höhe von knapp 58 Mio. Euro erwirtschaftet.

Die Popularität von Autorennen in den Maßstäben 1:24, 1:32 und 1:43 hat offenkundig auch in einer umwelt- und klimabewegten Welt nicht gelitten. Vielmehr hätten sich die Corona-Jahre mit ihrem Besinnen auf Spiele und Hobbys sehr positiv auf die Bilanz ausgewirkt, so Krings. 2022 sei ein Rekordjahr mit einem um zehn Prozent auf 121 Millionen Euro gesteigerten Umsatz gewesen.