Warum ein Großinvestor derzeit dutzende Softwarefirmen aufkauft

Gesucht: Nischenplayer , die mit ihrer selbst entwickelten Software schon Kunden haben und für den nächsten Wachstumsschritt Kapital benötigen. Geboten: Wachstumskapital , ein neuer Eigentümer und ein Netzwerk aus Beratern für Vertrieb und Marketing. Mit der in der Investmentbranche relativ neuen „Buy-and-Build“-Strategie (zu Deutsch: Kaufen- und Aufbauen) will die in London ansässige Beteiligungsgesellschaft Everfield eine führende Plattform für europäische Firmen-Software schmieden.

Immer eine 100-Prozent-Übernahme „Aktuell verhandeln wir mit einem weiteren Unternehmen aus Österreich, der Abschluss des Deals soll Anfang September verkündet werden“, verrät Sebastian Holler, zuständig für das Österreich-Geschäft von Everfield, dem KURIER. Mehr als 100 „Hidden Champions“ möchte der Investor in den nächsten Jahren einsammeln und in sein Ökosystem vernetzen. „Wir sind eine echte Alternative zum klassischen Private Equity Geschäft. Wir belassen die DNA im Unternehmen so wie sie ist, auch das Management bleibt in der Regel an Bord und wird am Erfolg beteiligt“, erläutert Holler. Um das Wachstum, aus dem dann Profite erzielt werden sollen, zu forcieren, hilft das Everfield-Ökosystem beim Zugang zu Auslandsmärkten durch Vertriebspartner oder Marketing. „Wir werden sicher niemals eine Firma von uns verkaufen“, ergänzt Holler.

Der Finanz-Profi aus Linz hat selbst Erfahrung mit Finanzinvestoren. Er sammelte 2021 für sein KI-Start-up hae.sh, das fälschungssichere Wirtschaftsprüfung anstrebte, 1,3 Mio. Euro an Kapital ein. „Wir sind in Österreich ständig aktiv auf der Suche nach neuen Firmen“, so Holler. Im Visier sind vor allem Software-Spezialisten im unternehmenskritischen B2B-Bereich, die mit neuen Produkten Rechnungswesen, Personalwesen oder die Logistik revolutionieren wollen. Es müssten sowohl Kunden und Umsatz vorhanden sein, Restrukturierungsfälle stünden nicht im Fokus. Auch Software-Unternehmer, die keinen Nachfolger finden, aber ihr unternehmerisches Vermächtnis retten wollen, können den Investoren eine Perspektive bieten.