Die europäischen Leitbörsen sind am Dienstag mit deutlichen Abschlägen aus dem Handel gegangen. Grund dürften unter anderem erneut Sorgen vor einem eskalierenden Handelskonflikt mit den USA sein. Vor dem Hintergrund einer bereits angespannten Lage an den Finanzmärkten, erklärte US-Präsident Donald Trump am Nachmittag, die Importzölle auf Stahl und Aluminium aus Kanada um weitere 25 Prozentpunkte auf 50 Prozent verdoppeln zu wollen.

Trump drohte zudem damit, die Einfuhrzölle auf Autos in die USA am 2. April "erheblich zu erhöhen". Und zwar, "falls Kanada nicht auch andere ungeheuerliche, seit langem bestehende Zölle aufhebt".

Der Euro-Stoxx-50 gab 1,43 Prozent nach auf 5.309,90 Punkte. Der DAX büßte in Frankfurt 1,29 Prozent ein auf 22.328,77 Zähler. In Zürich verlor der SMI 2,47 Prozent an Wert bei 12.692,25 Einheiten. In London gab es für den FTSE-100 einen Abschlag von 1,21 Prozent bei 8.495,99 Punkten.

Aktien großer Autokonzerne verzeichnen Minus Volkswagen steht nach einem Gewinneinbruch um fast 31 Prozent auf 12,4 Mrd. Euro als Folge des Sparprogramms und schleppender Elektro-Autoverkäufe vor einem weiteren herausfordernden Jahr. Die Dividende soll um 30 Prozent gekürzt werden. Die Aktien gaben um 1,1 Prozent nach. Auch Aktien anderer großer Autokonzerne verzeichneten Einbußen. BMW verloren 1,6 Prozent an Wert. Bei Mercedes war es ein Abschlag von 1,9 Prozent. Bei Stellantis ging es satte 5,3 Prozent nach unten.

Zu den wenigen Gewinnern im Euro-Stoxx-50 gehörten Schneider Electric mit einem Plus von 1,7 Prozent. Infineon legten um 0,4 Prozent zu, gefolgt von Bayer (plus 0,4 Prozent), Enel (plus 0,3 Prozent), Iberdrola (plus 0,2 Prozent) und Safran (plus 0,1 Prozent). Alle anderen Werte gaben nach. Henkel-Anteile rutschten in Frankfurt kräftige 10,4 Prozent ab. Der Konsumgüterhersteller rechnet mit einem "langsamen Start" ins Jahr wegen eines schwierigen industriellen Umfelds sowie einer gedämpften Marktstimmung bei Konsumenten, vor allem in Nordamerika.