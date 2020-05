Der Paukenschlag des Mario Draghi

Die Verkäufer warten vergebens auf Kundschaft. Die Konsumenten wollen und wollen nicht zuschlagen, weil sie darauf warten, dass die Preise noch weiter nachgeben. Dieses Warten lähmt die gesamte Wirtschaft. Die Arbeitslosigkeit steigt, das Lohnniveau sinkt.

Dieser Horror – passiert im Japan der 90er-Jahre – soll sich in der heutigen Eurozone nicht wiederholen, hat sich die Europäische Zentralbank vorgenommen. Um das Gespenst zu vertreiben, senkten die Währungshüter unter Mario Draghi am Donnerstag die Euro-Leitzinsen von 0,5 auf nur noch 0,25 Prozent. Alarmiert wurden die Notenbanker durch die Entwicklung der Konsumentenpreise im Euroraum. Nach ersten Schätzungen machte die Oktober-Inflation nur noch 0,7 Prozent aus. Erholt sich die Euro-Wirtschaft nicht wie erhofft, kann es mit der Inflation unter die Nulllinie gehen – und so die befürchtete Deflationsspirale auslösen.