Euro-Stabilität bereits größte Sorge der Deutschen

Die griechische Schuldenkrise bedroht laut deutschem Finanzminister Wolfgang Schäuble mittlerweile die gesamte Eurozone. "Die von Griechenland ausgelöste Vertrauenskrise", so Schäuble in der WAZ, "gefährdet inzwischen den Euro als Ganzes." Gemeinsame Anleihen der Euro-Staaten lehnt er aber ab. Diese Euro-Bonds würden nur dazu führen, dass kein Staat mehr einen Anreiz hätte, ordentlich zu haushalten. Das könne nicht die Lösung sein.



Heftige Kritik an den Rating-Agenturen übt der Chef der Krentschker-Bank, Georg Wolf-Schönach. Europa sei zum beliebten Spieltisch für Gambler und Zocker geworden. Dabei komme der Verdacht auf, dass die Ratingagenturen am Betrieb dieses "Casinos" nicht ganz unbeteiligt sind.