Euro-Raum als großes Risiko für die Weltwirtschaft

Prognosen sind grobe Orientierungshilfen, praktisch in Zahlen gegossene Erwartungen. Exakt können sie bei den vielen Unsicherheiten und Annahmen gar nicht sein. Bei der jüngsten OECD-Prognose könnte man fast hoffen, dass sie ganz besonders ungenau ist. Denn die Ökonomen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung malen ein Bild von der wirtschaftlichen Zukunft, das weit düsterer wirkt als noch vor ein paar Monaten.

„Insgesamt tritt der Euroraum auf der Stelle und ist zu einem großen Risiko für das weltweite Wachstum geworden“, sagte OECD-Chefvolkswirtin Catherine Mann. Im Mai war die Organisation noch davon ausgegangen, dass die Wirtschaft der Währungsunion heuer um 1,2 Prozent wachsen wird. Jetzt lautet die Prognose nur noch auf 0,8 Prozent. Der Wachstumswert für nächstes Jahr wurde von 1,7 Prozent auf 1,1 Prozent zurückgestutzt. Als Gründe nannte OECD-Direktor Christian Kastrop kriselnde EU-Handelspartner, eine sinkende Investitionsnachfrage in China und die Ukraine-Krise mit Russland.

Chefökonomin Mann hat ein paar Anregungen parat: In Italien und Spanien sollten staatliche Einnahmen und Ausgaben wachstumsfreundlicher gestaltet werden, für Frankreich fordert sie eine Reduzierung der Arbeitskosten und in Deutschland sollte der Dienstleistungsbereich liberalisiert werden. Außerdem müsse Deutschland mehr Geld für Infrastruktur und Bildung in die Hand nehmen.