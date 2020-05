Euro-Finanzminister erhöhen Druck auf Griechenland

Das griechische Reformprogramm ist ins Stocken geraten: Seit September schon läuft die aktuelle Überprüfungsmission von EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds – und immer wieder verzögert sich seitdem der Bericht der Troika-Experten. Mitte Dezember sind sie aus Athen abgereist, nachdem es Streitigkeiten mit der Regierung über die nächsten Reformschritte gab.

Beim Treffen der Euro-Finanzminister Montagnachmittag in Brüssel hieß es, der Bericht solle nun Ende Februar vorliegen; ohne ihn könne keine Entscheidung über die Auszahlung weiterer (bereits zugesagter) Hilfsgelder fallen. So mancher Euro-Finanzminister scheint langsam die Geduld mit der griechischen Regierung zu verlieren: "Das dauert jetzt alles zu lange", sagte der niederländische Eurogruppen-Vorsitzende Jeroen Dijsselbloem. "Es wäre im beiderseitigen Interesse, die laufende Prüfung so schnell wie möglich abzuschließen."