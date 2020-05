Euro-Dollar-Gleichstand ist abgesagt

"Wir sehen die Parität von Euro-Dollar auf absehbare Zeit nicht", sagt Monika Rosen-Philipp, Chefanalystin im Private Banking der Bank Austria, zum KURIER. Die Phase der größten Dollar-Rallye sei vorbei. Bis Jahresende 2015 prognostiziert die Expertin einen Kurs rund um 1,10 Dollar, das wäre zwar eine leichte Euro-Abschwächung gegenüber jetzt: "Aber keinesfalls wieder die volle Talfahrt."

Was ist der Grund für die abrupte Richtungsänderung: Ist der Euro stärker oder der Dollar schwächer geworden? Ein wenig von beidem. Währungen sind nämlich ein Spiegelbild des wirtschaftlichen Zustandes eines Währungsraums, seiner Geldpolitik und der Kapitalströme.

Und da hat die US-Wirtschaft zuletzt negativ überrascht. Das Schwächeln Anfang 2015 konnte noch mit dem strengen Winter und Hafenarbeiterstreiks entschuldigt werden. Jetzt zeichnet sich aber ein enttäuschendes zweites Quartal ab: Schon die US-Einzelhandelsdaten für April waren durchwachsen. Die Konsumlaune der Verbraucher im Mai knickte überraschend ein – auf das niedrigste Niveau seit Oktober 2014.

Mit dem Euroraum geht es in der Zwischenzeit langsam, aber doch aufwärts. "Die Eurozone hat zwar auch keine Krafthosen an, aber die Richtung stimmt", sagt Rosen-Philipp. Die Erwartungshaltung sei viel geringer. "Ein paar Prozentpünktchen machen da schon was aus." Die Sorge, die Eurozone könnte in jahrelange Stagnation mit dauerhaft sinkenden Preisen verfallen (das gefürchtete japanische Szenario) ist vorerst vom Tisch. All das stärkt den Euro – trotz der EZB-Geldpolitik, die noch länger locker bleiben und auf eine Schwächung der Währung abzielen wird.