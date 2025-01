Euro-Scheine werden umgestaltet: EZB hat Vorauswahl getroffen

Vögel, Flüsse, Bauwerke oder berühmte Persönlichkeiten wie Marie Curie und Leonardo da Vinci: Die Europäische Zentralbank (EZB) hat eine Vorauswahl an Motiven getroffen, die die geplanten neuen Euro-Banknoten zieren sollen.

Beim ersten Thema "Europäische Kultur" geht es um gemeinsame Kulturstätten und "herausragende Europäerinnen und Europäer", wie die EZB in Frankfurt mitteilte.

50 Euro-Schein: Bibliotheken Vorderseite: Miguel de Cervantes Rückseite: Eine Bibliothek, in der ein paar Erwachsene Bücher und E-Bücher lesen. Ein kleiner Junge und ein kleines Mädchen versuchen, sich ein Buch aus einem Regal zu angeln

"Wir freuen uns, diese lebensnahen Motive vorzustellen, die unser Bekenntnis zu Europa und unsere Wertschätzung für sein kulturellen Erbes und seine Natur zum Ausdruck bringen“, sagte Lagarde. In die Entscheidung eingeflossen sind die Anregungen von Fachleuten und eine Umfrage, an der 2023 rund 365.000 Europäerinnen und Europäer teilnahmen.

20 Euro-Schein Vorderseite: Eingegrabenes Flusstal, Schwarm von Bienenfressern in einer Sandwand entlang des Ufers eines breiten, eingegrabenen Flusstals Rückseite: Europäische Zentralbank

10 Euro-Schein Vorderseite: Wasserfall, Eisvogel in einem Wasserfall oder langsamen Flussabschnitt Rückseite: Europäische Kommission

Die neuen Scheine sollen länger halten

Notenbanken entwickeln regelmäßig neue Banknotenserien, um Fälschern das Handwerk zu erschweren. Zudem will die EZB die Umweltfolgen verringern. Die Scheine sollen zum Beispiel eine längere Lebensdauer haben.

Bis Verbraucher die neuen Scheine in Händen halten, wird aber noch Zeit vergehen. Ein Gestaltungswettbewerb soll 2025 stattfinden, damit der EZB-Rat endgültige Motive 2026 auswählen kann. Dann will die EZB die Entwürfe der Bevölkerung präsentieren und sie nach ihrer Meinung fragen. In den Händen halten können die Menschen die neuen Banknoten aber erst einige Jahre später, erklärte die EZB.