EU und China: Klare Signale gegen „America first“

Dass sich die EU und China jetzt näher kommen, hat auch mit US-Präsident Trump zu tun. Die EU will einen freieren Zugang zum chinesischen Markt, um dort eventuelle Einbußen im Handel mit den USA kompensieren zu können. Außerdem will die EU verhindern, mit chinesischen Billigimporten geflutet zu werden, mit denen chinesische Konzerne nicht mehr in den USA landen können.

In einem Interview am Wochenende hatte Trump die EU in Sachen Handelspartner als „Feind“ bzw. „Gegner“ bezeichnet. Am Montag lieferte das EU-Statistikamt Eurostat neue Nahrung für Trumpsche Verbalattacken: Im Zeitraum Jänner bis Mai zog der Überschuss der EU im Handel mit den USA im Jahresabstand um 14 Prozent auf 54,8 Milliarden Euro. Viele Unternehmen, Ökonomen und Politiker fürchten, dass Trump den US-Markt abschotten könnte. Das war natürlich auch Thema auf dem EU-China-Gipfel. „Niemand geht aus einem Handelskrieg als Sieger hervor“, sagte Premier Li Keqiang.