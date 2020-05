EU streitet über den Weg in die Pleite

Einen offiziellen Lösungsvorschlag wird es freilich - kündigten die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Nicolas Sarkozy nach ihrem Treffen am Sonntag an - erst gegen Ende Oktober geben. Anfang November soll dieser dann auf dem Gipfel der G-20-Staaten präsentiert werden. Der Grund für die Verzögerung: Derzeit sind die Euro-Staaten - vor allem Frankreich und Deutschland - weiter uneinig, wie die europäischen Banken im Fall der Griechen-Pleite abgesichert werden können. Frankreich, dessen Banken überdurchschnittlich stark in Griechenland engagiert sind, drängt auf Mittel aus dem Euro-Rettungsfonds EFSF. Deutschland, das sich bisher gegen den Schuldenschnitt gewehrt hatte, lehnt das strikt ab: Vorher müssten die Banken selbst Geld zur besseren Kapitalausstattung aufbringen, dann seien die Nationalstaaten am Zug und erst danach könne man den EFSF anzapfen. Offenbar sind die Differenzen so groß, dass der ursprünglich für 16. und 17. geplante EU-Gipfel auf den 23. Oktober verschoben werden muss.



Die offizielle EU wehrt sich nach wie vor gegen eine Insolvenz Griechenlands. Die Folgen sind laut Kommissionspräsident José Manuel Barroso "unabsehbar". Für eine Pleite eines Mitgliedslandes - denn als solche werten Ökonomen den radikalen Haircut - habe die EU keine Instrumente, sie sei für die Beteiligten auch nicht billiger als die Rettungsschirme.