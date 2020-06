Österreichs Felder auch künftig ohne Gentechnik

Geht man von einem Europa-weiten Verbot des Anbaus gentechnisch veränderter Organismen (GVO) als Optimalfall aus, so ist dies wohl die zweitbeste Lösung: Mit großer Mehrheit (488 zu 159 Stimmen) hat das EU-Parlament am Dienstag für eine Regelung gestimmt, die jedem Land ein "Opt out" bei der Zulassung erlaubt. "Jetzt haben wir Rechtssicherheit für den österreichischen Weg", sagt Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter. "Auf unseren Feldern werden auch in Zukunft keine gentechnisch veränderten Organismen angebaut."

Wieso gibt es eine Neuregelung?

Gentechnik ist eine Grundsatzfrage, bei der die EU-Staaten kaum auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Während u. a. Österreich seine Landwirtschaft (weitgehend) gentechnikfrei halten will, gibt es einige Länder – z. B. Großbritannien –, die sich für lockerere Regeln starkgemacht haben. Weder ein generelles Anbauverbot noch eine europaweite Lockerung der Zulassung hätte aber eine Chance auf einen einstimmigen Beschluss unter den Ländern. Jetzt hat man sich auf einen Kompromiss geeinigt, der den Gegnern mehr nationalen Spielraum lässt – und der vermutlich die Debatte um ein EU-weites Gentechnik verbot abkühlen wird.

Was ändert sich durch die neue Regelung?

Es gibt weiterhin ein EU-Verfahren, mit dem gentechnisch verändertes Saatgut europaweit zugelassen wird. Allerdings können die Länder künftig nationale "Opt-outs" wahrnehmen. Das heißt: Österreich kann den Anbau von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) verbieten, auch wenn dieser in einem anderen EU-Land zugelassen ist. Bisher konnten die Länder schon eine "nationale Schutzklausel" anwenden. Ob diese jedoch einer Klage von Konzernen standgehalten hätte, ist ungewiss. Mit der neuen Regelung sollen die nationalen Ausnahmen nun rechtlich wasserdicht sein.

Welche GVO werden in der EU derzeit schon für kommerzielle Zwecke angebaut?

Derzeit nur der Genmais "MON810" des US-Konzerns Monsanto. Am meisten wird dieser Mais, der resistenter ist gegen Insektenbefall, in Spanien angebaut; genutzt wird das Saatgut u. a. auch in Portugal, der Tschechischen Republik, Rumänien und der Slowakei. Acht EU-Staaten – darunter Österreich und Deutschland – haben hingegen den Anbau mittels nationaler Schutzklausel verboten.

2010 wurde auch die gentechnisch veränderte Erdapfel-Sorte "Amflora" grundsätzlich zum Anbau in der EU zugelassen. Sie wird aber schon seit 2011 nicht mehr angebaut, 2013 wurde die Zulassung vom Gericht der EU für nichtig erklärt.

Wie sieht es mit dem Import von GVOs aus?

49 gentechnisch veränderte Pflanzenarten sind laut EU-Kommission derzeit für den Import in die EU zugelassen: 27 Maissorten, acht Baumwollsorten, sieben Sojasorten, drei Rapssorten, je eine 1 Zuckerrüben- und Erdapfelsorte sowie zwei Mikroorganismen. Sie werden überwiegend als Futtermittel für Tiere verwendet. Gentechnisch veränderte Inhaltsstoffe müssen auf der Packung gekennzeichnet werden. In Österreich gibt es für mehrere Pflanzen ein nationales Importverbot.

Was sagen Österreichs Abgeordnete?

ÖVP-Mandatarin Elisabeth Köstinger, die in der Materie die Chefverhandlerin der Europäischen Volkspartei war, spricht von einem "Erfolg Österreichs in der EU"; SPÖ-Abgeordnete Karin Kadenbach betont die "Rechtssicherheit, dass Österreich GVO-frei bleibt". Ulrike Lunacek, Grüne Parlamentsvizepräsidentin, spricht von einem "wichtigen ersten Schritt für die gentechnikfreie Zukunft in Europa". Alle österreichischen EU-Abgeordneten haben für die Reform gestimmt (die Grünen als einzige in ihrer EU-Fraktion) – außer den Freiheitlichen, die sich ihrer Stimme enthielten. FPÖ-Mandatar Franz Obermayr kritisiert, es sei nur eine "kosmetische Verbesserung, aber kein mutiger Schritt" gegen Gentechnik.