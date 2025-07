So will Europa zur Weltmacht bei Quantentechnologie werden

Hoch hinaus in der Quantentechnologie will auch die EU-Kommission . Vergangene Woche präsentierte die für Digitales zuständige Kommissarin Henna Virkkunen in Brüssel eine neue Strategie für den Bereich.

Europa habe alles, was es brauche, um ein führender Quantenkontinent zu werden, von hoch qualifizierten Arbeitskräften bis zu einer soliden Forschungsinfrastruktur, sagte Virkkunen. Der Kontinent sei führend in der Quantenwissenschaft und könne auf eine Vielzahl von Innovationen verweisen. Jetzt gehe es darum, die Forschungsergebnisse vom Labor in die reale Anwendung zu bekommen.

Kommerzialisierung

Mit ihrer Strategie will die Kommission europäischen Start-ups beim Wachstum helfen und verhindern, dass sie ins Ausland abwandern. Denn bei der Kommerzialisierung der Technologie bleibt die EU hinter den USA und China zurück.

In den vergangenen fünf Jahren wurden zwar elf Mrd. Euro an öffentlichen Mitteln in die Technologie gesteckt. Private Geldgeber sind bisher aber kaum vertreten. Lediglich fünf Prozent der weltweiten Investitionen in den Bereich kommen europäischen Firmen zugute, rechnete Virkkunen vor. „Wir müssen uns mehr auf die private Finanzierung konzentrieren“, sagte die EU-Kommissarin. Um privates Kapital zu mobilisieren, sollen EU-Fonds herangezogen, Ko-Investitionsprogramme unterstützt und die Risiken für private Investoren durch Garantien verringert werden.