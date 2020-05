EU prüft Schuldenschnitt für Athen

Doch genau das haben die 27 Finanzminister durch vage Ansagen nach dem Ende ihres Treffens am Dienstag erreicht. Ein Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs am Freitagabend, das Klarheit schaffen soll, ist zwar noch nicht bestätigt, aber wahrscheinlich. Der aktuelle Zustand, mit Griechenland vor dem Zusammenbruch, schweren Zeiten in Portugal und Spanien und Italien in Turbulenzen, lässt ein Abwarten über den Sommer nicht mehr zu.



Einig waren sich die Finanzminister, dass die plötzliche Krise in Italien ein Resultat der Unsicherheit der Märkte in Griechenland sei. "Das ist der Kern des Problems der Krise", sagte Deutschlands Finanzminister Wolfgang Schäuble. Italien habe ein ambitioniertes Sparziel vereinbart, er sei sicher, dass die Märkte dann Italien wieder realistischer beurteilen. Die Hoffnung ist, dass Spekulanten den Euro dann endlich in Ruhe lassen.