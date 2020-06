EU-Politik kommt bei den Bürgern nicht an

Und wieder gab es beim jetzt schon 19. Krisengipfel der EU einen "Durchbruch". Und wieder einmal reagierten "die Märkte" positiv, ließen Zinsen leicht sinken und Kurse flott steigen. Und wieder EU-Politik, die bei den Bürgern nicht ankommt. Weil sie höchst komplex und kaum verständlich formuliert ist. Und weil für Millionen Arbeitslose wenig getan wird.

Bezeichnenderweise war am Freitagnachmittag die geplante Abstimmung des deutschen Bundestages über den Europäischen Stabilitätsmechanismus ( ESM) einige Stunden unsicher. Abgeordnete sahen sich außerstande, die komplizierten Gipfelbeschlüsse und ihre Folgen für Deutschland seriös zu bewerten.

Wie soll dann erst selbst ein gut informierter Bürger noch verstehen, was da in Brüssel genau beschlossen wurde und welche Folgen das über den kurzen Rausch der Finanzspekulanten hinaus haben wird.

Klar ist, dass die zum Teil schwer angeschlagenen Banken in Süd- und Westeuropa künftig leichter an das Geld des Rettungsschirmes kommen und dass die angeschlagenen Schuldenstaaten Spanien und Italien für Finanzhilfen keine strengen Auflagen akzeptieren müssen. Da werden übrigens die Griechen jetzt aber mächtig am Sanierungsjoch der Troika rütteln.

Ebenso klar ist, dass mit solchen gelockerten Spielregeln die Ausfallsrisken für die Hauptzahler aller Rettungsmanöver steigen. Nicht nur für die Deutschen, auch wir sind mit 21 Milliarden für den ESM dabei, auch für unsere Nationalbank schlummern in den Büchern der Europäischen Zentralbank teure Unsicherheiten.