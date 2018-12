EU-Plastikverbot: Die 10 wichtigsten Fragen

7. Wann werden die Maßnahmen jetzt wirklich umgesetzt?

Spätestens im Jänner 2021, wobei die Umweltschutzorganisationen auf eine frühere Umsetzung hoffen. Am 20. Dezember unterzeichnen jedenfalls die Umweltminister die Richtlinie. Die Mitgliedstaaten haben dann zwei Jahre Zeit, um sie in nationales Recht umzusetzen.

8. Wie fallen die Reaktionen aus?

Unterschiedlich. Die Umweltschutzorganisation Global 2000 lobt zwar die Einigung als "historischen Schritt" gegen Plastikverschmutzung, kritisiert zugleich aber das Fehlen konkreter Reduktionsziele und die langen Übergangsfristen. "Mit Maßnahmen, die erst in Jahren und Jahrzehnten wirksam werden, ist niemandem geholfen". Greenpeace fordert die Einführung eines Pfandsystems für Plastikflaschen in Österreich. Der Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs erklärte, die Einwegkunststoff-Richtlinie der EU schieße am Ziel vorbei. Der Anteil Europas und Nordamerikas am Meeresmüll betrage gerade einmal zwei Prozent. Der Rest komme hauptsächlich aus Asien und Afrika. Die Lösung liege im Ausbau der Kreislaufwirtschaft, Verbote würde das Recycling erschweren, da auch Produkte aus Recyclingmaterial von den Verboten betroffen seien.