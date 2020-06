Rupprechter rügt "mutlose" Klimapolitik

Auf EU-Ebene will Rupprechter sogar noch weiter gehen, als es die Kommission Anfang des Jahres in ihren Klimazielen für 2030 vorgeschlagen hat: Während aus der Industrie zuletzt harsche Kritik an der geplanten 40-prozentigen Reduktion der CO 2 -Emissionen kam, hält der Umweltminister das für "einen tragfähigen Kompromiss". Um das Zwei-Grad-Ziel bei der globalen Erwärmung zu erreichen, müssten es eigentlich 50 Prozent weniger sein – "das 40-Prozent-Ziel pickt jetzt", sagt Rupprechter.

Bei den erneuerbaren Energien, wo die Kommission einen Anteil von 27 Prozent bis 2030 fordert, will Rupprechter etwas mehr: 30 Prozent sollen es sein – inklusive verbindlicher Vorgaben für jedes Land. Dies sei für die Energiewende wichtig, "damit wir nicht zu einer Renaissance von Atomenergie und Steinkohle beitragen".