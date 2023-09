EU-Kommission will umstrittenes Pestizid Glyphosat weiter erlauben

In Österreich gilt ein Teilverbot auf sensiblen Flächen und im nicht-beruflichen Bereich

Die EFSA bewertet die Risiken als nicht so groß, dass man es verbieten sollte. Was nicht geklärt wurde, sind ernährungsbedingte Risiken für Verbraucher und die Bewertung der Risiken für Wasserpflanzen. Eine aktuelle Studie des PAN Europe (Pestizid Aktions-Netzwerk) wies das Mittel in Gewässern in elf von zwölf EU-Staaten nach, darunter auch Österreich.

Laut der grünen EU-Abgeordneten Sarah Wiener sind 85 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher gegen Glyphosat.

