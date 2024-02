Die Voraussetzungen für einen EBR

In Konzernen, die innerhalb der EU grenzüberschreitend tätig sind, kann schon seit 1994 ein Europäischer Betriebsrat (EBR) eingerichtet werden. Unternehmen müssen dafür mehr als 1.000 Beschäftigte haben und an mindestens zwei Standorten in mehreren EU-Ländern mehr als 150 Mitarbeiter. Derzeit haben rund 900 von 2.500 möglichen EU-weit tätigen Unternehmensgruppen einen EBR eingerichtet, jährlich kommen 30 bis 40 neue dazu. In Österreich haben alle großen Banken, viele Industriebetriebe oder etwa die Strabag einen EBR. Die Rechtsgrundlage dafür wurde zuletzt 2009 überarbeitet.

Informations- und Konsultationsrechte sollen verbessert werden

Um die Mitbestimmungsrechte zu stärken, präsentierte die EU-Kommission kürzlich einen neuen Vorschlag. Wichtigster Punkt darin ist die Verbesserung der Informations- und Konsultationsrechte. So müssen Euro-Betriebsräte über transnationale Entwicklungen konsultiert werden, bevor eine Entscheidung auf Unternehmensebene gefällt wird. Transnational heißt, dass Arbeitnehmer in mehr als einem Land betroffen sind, etwa bei konzernweitem Jobabbau. Weiters sieht der Vorschlag vor, dass bei der Bestellung des Betriebsrates auf ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis zu achten ist. Bei der UniCredit übernahm kürzlich eine Frau den Vorsitz im EBR.