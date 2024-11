2025: Europas Wirtschaft erholt sich, Österreich wird abgehängt

Nach zwei Jahren Rezession in 2023 und 2024 erholt sich die österreichische Wirtschaft im kommenden Jahr und schwenkt wieder auf einen Wachstumspfad ein. Endlich, möchte man meinen, denn das in Summe um 1,6 Prozent geschrumpfte Bruttoinlandsprodukt hat zuletzt Arbeitslosigkeit, Budgetdefizit und Staatsschulden in Österreich steigen lassen.

Problematisch bleiben die zugrunde liegenden strukturellen Schwächen der heimischen Wirtschaft. Das sieht man am besten im Vergleich mit anderen europäischen Ländern.

So dürften im Jahr 2025 nur die Volkswirtschaften in Deutschland und Frankreich schwächer zulegen als hierzulande. Das zeigen die neuesten Daten aus der Herbstprognose der EU-Kommission, die am Freitag in Brüssel vorgestellt wurde.