EU gießt Öl ins Feuer: Digitalsteuer für Google und Co geplant

Wirtschaftsvertreter sind über den Zeitpunkt höchst unglücklich. Das sei nicht sehr geschickt, just an dem Tag, wo die EU eine Ausnahme von den US-Strafzöllen erreichen will. Das Vorpreschen sehe sie mit großer Skepsis, sagte Emma Marcegaglia, Präsidentin des größten Verbandes Business Europe: „Es wäre wichtig, in dieser Frage international gemeinsam vorzugehen.“

Konkret schlägt die EU-Kommission zwei Stufen vor –beide wären eine radikale Abkehr von der traditionellen Art der Besteuerung. Weil Gewinne von Digitalkonzernen schwer greifbar sind, will die EU in einer Übergangslösung deren Umsätze, die mit dem Verkauf von Userdaten für Anzeigen (Facebook, Google) , Vermittlung über Plattformen (Airbnb, Uber) oder Streamingdiensten (wie Spotify) erzielt werden, mit drei Prozent besteuern. Das würde pro Jahr fünf Milliarden Euro einspielen – Tendenz steigend, so Moscovici.

Langfristig sollten die Mitgliedstaaten ihre Gewinnsteuern von den physischen Betriebsstätten auf die „digitale Präsenz“ von Firmen ausweiten. Steuerpflicht entstünde, wenn ein Unternehmen in einem EU-Staat mehr als 7 Mio. Euro pro Jahr mit Digitalservices erzielt, mehr als 100.000 User zählt oder 3000 Verträge mit anderen Firmen geschlossen hat.