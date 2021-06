EU eröffnet ihren riesigen Anleihe-Reigen noch im Juni

Mit einem gigantischen Hilfstopf, befüllt mit 750 Milliarden Euro, soll Europas Wirtschaft nach der Corona-Krise in den kommenden Jahren wieder auf die Beine geholfen werden. Die ersten Anleihen dafür – die Rede ist von zehn Milliarden Euro – will die EU–Kommission noch im Juni begeben. „Insgesamt werden wir heuer langfristige Bonds in der Höhe von 80 Milliarden Euro platzieren“, kündigte EU-Budgetkommissar Johannes Hahn am Donnerstag in Brüssel an.

Bis zu 30 Prozent davon sollen so genannte Green Bonds werden, also Anleihen, mit denen klimafreundliche Projekte finanziert werden. In den nächsten fünf Jahren sind dann jährlich Anleihen von bis zu 150 Milliarden Euro geplant. Die Kommission wird damit zu einem der größten Schuldner in Europa. Sie gilt als zuverlässige Schuldnerin und kommt so zu günstigeren Krediten als die große Mehrheit der 27 EU-Mitgliedsstaaten.