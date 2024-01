Dickes Börserl ade: Bargeldzahlungen von über 10.000 Euro verboten

Barzahlungen über 10.000 Euro sind in der Europäischen Union künftig verboten. Unterhändler des Europaparlaments und der Mitgliedstaaten einigten sich am Donnerstagmorgen auf EU-weite Regeln gegen Geldwäsche, die Schlupflöcher in nationalen Gesetzen schließen sollen. Auch Händler von Luxusgütern müssen künftig die Identität ihrer Kunden überprüfen und verdächtige Transaktionen den Behörden melden. Die verschärften Regeln sollen unter anderem für den Handel mit Schmuck, Luxusautos, Privatflugzeugen und Schiffen gelten.