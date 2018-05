EU-Arbeitsbehörde kostet Österreich eine Million Euro im Jahr

Tatsächlich ist noch unklar, mit welchen Befugnissen die ELA überhaupt ausgestattet wird. Ersten Angaben zufolge soll sie nicht mehr als eine Art Infodrehscheibe mit Mediatorenfunktion bei Streitigkeiten zwischen Behörden und Mitgliedsstaaten sein. Offen ist ferner, welche Aufgaben die neue EU-Einrichtung von den bereits bestehenden wie dem Europäischen Netzwerk für Arbeitsvermittlung (EURES) übernehmen wird. Kritiker warnen bereits vor Doppelgleisigkeiten und Überbürokratisierung.

Die VP-FP-Regierung kann mit der ELA bisher wenig anfangen. So lange der Mehrwert nicht erkennbar sei, habe sie große Vorbehalte gegen eine Ansiedelung der ELA in Wien, sagte Sozialministerin Beate Hartinger-Klein in der Vorwoche im Parlament. Sie zeigte sich auch skeptisch in Bezug auf den Verlust nationaler Souveränität, es gebe einfach noch zu viele offene Fragen.

Wie wichtig ein effektives Eintreiben von Strafen im EU-Ausland wäre, zeigt das Burgenland. Von einer Million Euro an ausstehenden Strafen in Ungarn konnten im Vorjahr gerade einmal 2000 Euro eingetrieben werden.