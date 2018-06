EU-Agrarbudget: „Ein herber Schlag“ für Österreich

„Das ist ein echter Angriff auf den Umweltschutz, die bäuerlichen Familienbetriebe und den ländlichen Raum“, sagte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Fördermaßnahmen, Hilfe für Bergbauern, Umweltschutz- und Klimaprojekte im Bereich der ländlichen Entwicklung müssten dadurch empfindlich gekürzt werden. „Das wäre ein ziemlich herber Schlag“, führt Köstinger weiter aus aus, „der Vorschlag der Kommission ist ein gute Verhandlungsgrundlage, aber er wird aus unserer Sicht nicht so bleiben“.

Grundsätzlich positiv steht man in Österreich der geplanten Deckelung der Direktzahlungen gegenüber. Wie Kommissar Hogan vorschlug, soll künftig kein landwirtschaftlicher Betrieb in der EU mehr als 60.000 Euro, im allerhöchsten Fall 100.000 Euro an Direktzahlungen von der EU erhalten. Frankreich und Deutschland, mit jeweils zahlreichen Großagrarbetrieben, legten dagegen sofort Protest ein.

In Österreich wären dagegen von der 60.000-Euro-Obergrenze nur rund 300 landwirtschaftliche Betriebe betroffen. Österreichs Landwirtschaft ist überwiegend klein strukturiert: 40 Prozent der Bauernhöfe haben bis zu 10 Hektar Fläche, weitere 50 Prozent bis zu maximal 50 Hektar.