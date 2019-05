Essen in Zukunft: Warum Schwein & Co. ersetzt werden müssen

Vor kurzem legte der US-Fleischersatz-Produzent Beyond Meat einen fulminanten Börsengang in New York hin. Die Anleger hatten einen Riesenappetit auf die Aktien des Unternehmens. Der Erfolg von Beyond Meat war aber nur der Anfang. Laut einer Studie der internationalen Unternehmensberatung A.T. Kearney werden im Jahr 2040 bis zu 60 Prozent der Fleischprodukte nicht mehr von Tieren stammen. Auf die Agrar- und Lebensmittelbranche kommen massive Änderungen zu. Nicht nur Tierschützer dürfen sich über kultiviertes Fleisch ohne Tierleid freuen. Kultiviertes Fleisch könnte auch die Chance bieten, die Ernährung der Weltbevölkerung dauerhaft und nachhaltig zu sichern. Die Weltbevölkerung wird immerhin von aktuell 7,6 Millionen bis zum Jahr 2050 auf dann zehn Millionen anwachsen.

Ende der Fleischproduktion

Carsten Gerhardt, Partner und Landwirtschafts-Experte von A.T. Kearny, sagt nichts weniger als das "Ende der Fleischproduktion, wie wir sie kennen", voraus. In gut zwanzig Jahren werden nur noch 40 Prozent der konsumierten Fleischprodukte von Tieren stammen. Das bedeute auch ein Schrumpfen der Massentierhaltung. Die Studienautoren gehen zwar von einem weiterhin wachsenden globalen Fleischmarkt aus. Dabei würden allerdings neue Fleischalternativen und kultiviertes Fleisch immer mehr herkömmliches Fleisch verdrängen.

Beitrag zum Klimaschutz

Vegane Alternativen und kultiviertes Fleisch würden viele Vorteile bieten und einen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz bieten. Kultiviertes Fleisch könnte die Flächen- und Düngeproblematik deutlich reduzieren. Auch der Einsatz von Antibiotika und anderer Stoffe zur Aufzucht und zum Schutz von Tieren würden so obsolet werden.