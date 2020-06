ESM: Grünes Licht für Euro-Haftungen

Der Fiskalpakt – also die Selbstverpflichtung der Euro-Länder zum Sparen – steht ebenfalls am Mittwoch auf dem Programm des Nationalrats. Dafür stimmen nur ÖVP und SPÖ – Letztere allerdings nicht geschlossen. OÖ-SPÖ-Chef Josef Ackerl hat seinen neun Abgeordneten die Abstimmung freigegeben, Ackerl selbst ist gegen den Fiskalpakt. In der SPÖ-OÖ geht man davon aus, dass etwa die Hälfte der neun Abgeordneten dagegenstimmen wird. Da SPÖ und ÖVP über 108 Abgeordnete verfügen, scheint die erforderliche Mehrheit von 92 gesichert.