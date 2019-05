Es gibt mehrere Gründe, warum der Goldpreis steigen könnte

Der Schreck wird Aktienanlegern noch lange in Erinnerung bleiben: Nach einer recht guten Aktienkursentwicklung setzte im Oktober 2018 ein Ausverkauf ein. Im Dezember erlebte der S&P500-Index der New Yorker Börse überhaupt die heftigsten Verluste seit der „Großen Depression“. Der Goldpreis dagegen zog im vierten Quartal um mehr als acht Prozent an. Für den Goldexperten Ronald Stöferle vom Vermögensverwalter Incrementum einmal mehr ein Beweis dafür, dass das Edelmetall stabilisierend wirkt. Stöferle und sein Partner Mark Valek liefern in ihrem jüngsten Report „In Gold We Trust“ etliche Argumente, warum der Goldpreis weiter steigen könnte. In der Grafik ganz unten ist zu sehen, wie sich Gold und Aktien im Vorjahr schlugen.

- Notenbanken kaufen

In einer Reihe von Ländern nimmt das Misstrauen gegen eine Währungsordnung, in der der US-Dollar im Zentrum steht, zu. Die Konsequenz: Die Notenbanken dieser Länder, allen voran Russland, kaufen massiv Gold. Im Vorjahr machten diese Käufe 657 Tonnen aus – so viel wie seit dem Ende von Bretton Woods 1971 nicht mehr. Die hohe Nachfrage setzt sich fort.