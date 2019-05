„Es geht jetzt um die Staatsräson“

Das wird jetzt aber passieren.

Bis eine neue Regierung zustande und in die Gänge kommt, wird wertvolle Zeit verstreichen. Und das vor dem Hintergrund eines schwierigen internationalen Umfelds, wie auch die Handelskonflikte zeigen.

Was verlangen Sie jetzt von den politischen Akteuren?

Österreich als kleinere Volkswirtschaft lebt davon, dass wir uns mit bestem Know-how und Produkten in einem zunehmend herausfordernden Wettbewerb global gut positionieren. Das darf nicht gefährdet werden. Allein wir bei Infineon Österreich haben in den vergangenen zehn Jahren 1600 neue Arbeitsplätze geschaffen. Ein Arbeitsplatz bei Infineon führt zu drei weiteren in unserem Umfeld. Ich appelliere daher an die politischen Akteure, dass sie gerade jetzt den Nutzen für das Land in den Mittelpunkt stellen und die Arbeit an den bereits eingeleiteten Reformen fortsetzen.